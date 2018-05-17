FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 17, 2018 / 3:58 PM / in 16 minutes

BRIEF-Adaptive Insights Inc Files For IPO Of Up To $100 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 17 (Reuters) -

* ADAPTIVE INSIGHTS INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING

* ADAPTIVE INSIGHTS INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER THE SYMBOL “ADIN”

* ADAPTIVE INSIGHTS INC SAYS MORGAN STANLEY, BOFA MERRILL LYNCH, JEFFERIES ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* ADAPTIVE INSIGHTS INC SAYS RBC CAPITAL MARKETS, JMP SECURITIES, OPPENHEIMER & CO ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* ADAPTIVE INSIGHTS INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: bit.ly/2rLxg1U

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.