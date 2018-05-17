BRIEF-Adaptive Insights Inc Files For IPO Of Up To $100 Mln

May 17 (Reuters) -
* ADAPTIVE INSIGHTS INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING
* ADAPTIVE INSIGHTS INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER THE SYMBOL “ADIN”
* ADAPTIVE INSIGHTS INC SAYS MORGAN STANLEY, BOFA MERRILL LYNCH, JEFFERIES ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* ADAPTIVE INSIGHTS INC SAYS RBC CAPITAL MARKETS, JMP SECURITIES, OPPENHEIMER & CO ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* ADAPTIVE INSIGHTS INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: bit.ly/2rLxg1U