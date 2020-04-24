BRIEF-Adc Therapeutics SA Files For U.S. IPO Of Up To $100 Million

April 24 (Reuters) - ADC Therapeutics SA:
* ADC THERAPEUTICS SA FILES FOR U.S. IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING
* ADC THERAPEUTICS SA - COMMON SHARES HAVE BEEN APPROVED FOR LISTING ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER THE SYMBOL “ADCT.”
* ADC THERAPEUTICS SA SAYS MORGAN STANLEY, BOFA SECURITIES, COWEN ARE AMONG UNDERWRITERS TO U.S. IPO
* ADC THERAPEUTICS SA - PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR PURPOSE OF CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text for Eikon: [bit.ly/351OPxU] (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)