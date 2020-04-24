Healthcare
April 24, 2020 / 9:36 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Adc Therapeutics SA Files For U.S. IPO Of Up To $100 Million

1 Min Read

April 24 (Reuters) - ADC Therapeutics SA:

* ADC THERAPEUTICS SA FILES FOR U.S. IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING

* ADC THERAPEUTICS SA - COMMON SHARES HAVE BEEN APPROVED FOR LISTING ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER THE SYMBOL “ADCT.”

* ADC THERAPEUTICS SA SAYS MORGAN STANLEY, BOFA SECURITIES, COWEN ARE AMONG UNDERWRITERS TO U.S. IPO

* ADC THERAPEUTICS SA - PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR PURPOSE OF CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text for Eikon: [bit.ly/351OPxU] (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below