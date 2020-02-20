BRIEF-Adcock Ingram HY HEPS 218,5 Cents

Feb 20 (Reuters) - Adcock Ingram Holdings Ltd:
* UNAUDITED GROUP FINANCIAL RESULTS AND CASH DIVIDEND DECLARATION FOR THE SIX MONTH PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2019
* ADCOCK INGRAM HOLDINGS LTD - EFFECT OF CURRENT ECONOMIC CLIMATE ON CONSUMER SPENDING AND BEHAVIOUR REMAINS CONCERNING
* HY REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS 3.63 BILLION RAND VERSUS 3.59 BILLION RAND
* PLACED HEIGHTENED FOCUS ON DRIVING PRODUCTIVITY IN FACTORIES, STRICT COST CONTROL AND EXPANDING GROUP’S PRODUCT PORTFOLIO
* MARGINS TO CONTINUE TO BE UNDER PRESSURE FROM COST RISES, MAINLY LABOUR, TRANSPORT, UTILITIES & ACTIVE INGREDIENT PRICES Source text for Eikon: Further company coverage: