BRIEF-Adecco Group Completes Tender Offer On Existing Notes

May 20 (Reuters) - Adecco Group AG:
* ADECCO GROUP SUCCESSFULLY COMPLETES TENDER OFFER ON EXISTING NOTES
* ANNOUNCES RESULTS OF ITS TENDER OFFER ON EXISTING NOTES MATURING IN NOVEMBER 2022
* TENDER OFFER THAT WAS LAUNCHED ON 9 MAY 2019 BY ADECCO REFINANCING B.V. IN RELATION TO ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES B.V.’S EUR 500,000,000 1.500 PER CENT
* AN AGGREGATE NOMINAL AMOUNT OF EUR 210,027,000 WAS VALIDLY TENDERED BY NOTEHOLDERS IN RELATION TO 2022 NOTES
* ADECCO REFINANCING B.V. HAS ACCEPTED EUR 199,995,000 IN AGGREGATE NOMINAL AMOUNT OF 2022 NOTES FOR REPURCHASE Further company coverage: (Berlin Speed Desk)