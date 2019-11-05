BRIEF-Adecco Sells Soliant Health For $612 Mln To Olympus Partners

Nov 5 (Reuters) - Adecco Group AG:
* ADECCO GROUP ANNOUNCES DIVESTMENT OF SOLIANT HEALTH IN US
* SALE IS PART OF ADECCO GROUP’S STRATEGY TO CONCENTRATE ON GLOBALLY SCALABLE BRANDS AND DIGITAL SOLUTIONS
* DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL ITS US HEALTHCARE STAFFING BUSINESS, SOLIANT HEALTH, FOR A CASH CONSIDERATION OF USD 612 MILLION (EUR 551 MILLION), TO OLYMPUS PARTNERS
* IN 12 MONTHS ENDING 30 JUNE 2019, SOLIANT GENERATED REVENUES OF USD 344 MILLION (EUR 302 MILLION) AND EBITDA OF APPROXIMATELY USD 54 MILLION (EUR 47 MILLION)
* DIVESTMENT IS EXPECTED TO RESULT IN A GAIN ON SALE FOR ADECCO GROUP TO BE RECOGNISED UPON CLOSING
* TRANSACTION IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS AND IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY Q1 2020
* GROUP WILL PROVIDE AN UPDATE ON USE OF PROCEEDS WITH Q4 2019 RESULTS IN FEBRUARY 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)