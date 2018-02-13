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February 13, 2018 / 9:29 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Adesto Technologies Q4 GAAP Loss Per Share $0.01

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Adesto Technologies Corp:

* ADESTO TECHNOLOGIES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.03

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.01

* SEES Q1 2018 REVENUE $14.7 MILLION TO $15 MILLION

* SEES Q1 2018 REVENUE UP 31.3 PERCENT

* Q4 REVENUE ROSE 31 PERCENT TO $16.2 MILLION

* SEES ‍Q1 GAAP OPERATING EXPENSES TO RANGE BETWEEN $8.5 MILLION AND $8.7 MILLION​

* ‍GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE BETWEEN 46% AND 49% FOR Q1 OF 2018​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.02, REVENUE VIEW $16.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 REVENUE VIEW $15.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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