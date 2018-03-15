BRIEF-Adler Modemaerkte FY EBIT Up At EUR 15.6 Mln

March 15 (Reuters) - Adler Modemaerkte AG:
* DGAP-NEWS: ADLER MODEMÄRKTE AG: EXECUTIVE BOARD TARGETS EBITDA GROWTH OF MORE THAN 50% BY 2020
* FY REVENUE WAS DOWN SLIGHTLY AS EXPECTED AT EUR 525.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 544.6 MILLION)
* FY NET PROFIT FOR YEAR ALSO IMPROVED FROM EUR 0.4 MILLION TO EUR 3.9 MILLION.
* OUTLOOK 2018: EXPECTS REVENUE TO REMAIN APPROXIMATELY LEVEL WITH PRIOR-YEAR FIGURE (EUR 525.8 MILLION)
* OUTLOOK 2018: EBITDA IS EXPECTED TO AMOUNT TO BETWEEN EUR 26-29 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)