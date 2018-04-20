BRIEF-Adler Real Estate Places Successfully EUR 800 Mln BB+ Bond

April 20 (Reuters) - ADLER REAL ESTATE AG:
* SUCCESSFULLY PLACED A EUR 800 MILLION BB+ BOND TO INSTITUTIONAL INVESTORS ACROSS EUROPE
* NOTES WILL BE ISSUED INTO TWO TRANCHES WITH 5 AND 8 YEARS MATURITY
* FIRST TRANCHE HAS A VOLUME OF EUR 500 MILLION AND SECOND TRANCHE HAS A VOLUME OF EUR 300 MILLION
* NET PROCEEDS FROM NOTES ISSUANCE WILL BE USED PRIMARILY FOR PURPOSE OF REFINANCING BRIDGE LOAN
* BRIDGE LOAN WAS STRUCTURED IN CONNECTION WITH SUCCESSFUL ACQUISITION OF BRACK CAPITAL PROPERTIES N.V. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)