BRIEF-Adler Real Estate resolves share buyback programme

June 16 (Reuters) - ADLER REAL ESTATE AG:
* BUYBACK PROGRAMME IS DUE TO BEGIN ON 16 JUNE 2017 AND WILL RUN FOR AN INDEFINITE PERIOD
* IT WILL END ONCE MAXIMUM TOTAL VOLUME IS REACHED OR IF MANAGEMENT BOARD DECIDES TO TERMINATE PROGRAMME
* ADLER INTENDS TO USE TREASURY SHARES AS ACQUISITION CURRENCY SHOULD SUITABLE MARKET OPPORTUNITIES
* TO EXECUTE A SHARE BUYBACK PROGRAMME WITH A MAXIMUM TOTAL PURCHASE PRICE (EXCLUDING ANCILLARY EXPENSES) OF UP TO EUR 10 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)