BRIEF-Adler Real Estate To Issue Senior Unsecured Notes

Nov 29 (Reuters) - ADLER REAL ESTATE AG:
* DGAP-ADHOC: ADLER REAL ESTATE AG TO ISSUE SENIOR UNSECURED NOTES FOR THE PURPOSE OF FINANCING THE REPURCHASE OF EXISTING SECURED SCHULDSCHEIN LOANS AND FURTHER DEBT REFINANCING
* NOTES ARE EXPECTED TO BE ISSUED IN TWO TRANCHES WITH MATURITIES OF 4 AND 6 YEARS
* NET PROCEEDS TO BE USED PRIMARILY TO FINANCE REPURCHASE OF EXISTING SECURED SCHULDSCHEIN LOANS
* TO ISSUE NOTES IN TWO TRANCHES WITH INDICATIVE VOLUME OF AT LEAST EUR 300 MILLION PER TRANCHE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)