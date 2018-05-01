FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 1, 2018 / 11:18 AM / Updated an hour ago

BRIEF-ADM Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $0.68

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Archer Daniels Midland Co:

* ADM REPORTS FIRST QUARTER EARNINGS OF $0.70 PER SHARE, $0.68 PER SHARE ON AN ADJUSTED BASIS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.70

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.50 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ARCHER DANIELS MIDLAND - QTRLY REVENUES $15,526 MILLION VERSUS $14,988 MILLION REPORTED LAST YEAR

* Q1 REVENUE VIEW $15.06 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY ADJUSTED OPERATING PROFIT FOR OILSEEDS $350 MILLION VERSUS $313 MILLION

* ARCHER DANIELS MIDLAND - QTRLY EPS INCLUDES $0.02 PER SHARE CHARGE RELATED TO ASSET IMPAIRMENT AND RESTRUCTURING ACTIVITIES

* ARCHER DANIELS MIDLAND SAYS GLOBAL MARKET DYNAMICS CONTINUED TO PUSH SOYBEAN CRUSH MARGINS HIGHER IN QUARTER

* MADE CHANGES TO ITS SEGMENT REPORTING IN Q1 OF 2018 TO REFLECT COMPANY’S NEW OPERATING STRUCTURE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.