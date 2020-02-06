Healthcare
February 6, 2020 / 10:32 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-ADMA Biologics Announces Proposed $75 Million Public Offering Of Common Stock

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - ADMA Biologics Inc:

* ADMA BIOLOGICS ANNOUNCES PROPOSED $75 MILLION PUBLIC OFFERING OF COMMON STOCK

* ADMA BIOLOGICS INC - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FOR PROCUREMENT OF RAW MATERIALS FOR MANUFACTURING OF BIVIGAM AND ASCENIV

* ADMA BIOLOGICS INC - INTENDS TO USE NET PROCEEDS TO SUPPORT ONGOING COMMERCIAL SALES OF BIVIGAM AND ASCENIV

* ADMA BIOLOGICS INC - INTENDS TO USE NET PROCEEDS TO EXPAND MANUFACTURING CAPACITY OF ITS BOCA FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below