Healthcare
May 7, 2020 / 12:25 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Adma Biologics Conformance Batch Production For Bivigam Is At Double Plasma Volume Of Current FDA Approved Process

1 Min Read

May 7 (Reuters) - ADMA Biologics Inc:

* ADMA BIOLOGICS INC - CONFORMANCE BATCH PRODUCTION FOR BIVIGAM IS AT DOUBLE PLASMA VOLUME OF CURRENT FDA APPROVED PROCESS

* ADMA BIOLOGICS INC - THERE HAVE BEEN NO SIGNIFICANT CHANGES TO MANUFACTURING PROCESS, IN-PROCESS CONTROLS OR FINAL RELEASE TESTING

* ADMA BIOLOGICS INC - AT INCREASED SCALE, OBSERVED SAME POTENCY AND PURITY OF IG PRODUCTION PROCESS AS FDA-APPROVED PROCESS

* ADMA BIOLOGICS INC - UPON APPROVAL, ANTICIPATES IT WILL BE IN POSITION TO PRODUCE DOUBLE PEAK FORECASTED QUANTITY OF BIVIGAM

* ADMA BIOLOGICS INC - ANTICIPATES SUBMITTING APPLICATIONS TO FDA FOR INCREASED PRODUCTION SCALE CONFORMANCE BATCHES OF BIVIGAM DURING 2H Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below