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May 14, 2018 / 5:23 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-ADMA Biologics Retires About 8.6 Million Shares Previously Issued to Biotest

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - ADMA Biologics Inc:

* ADMA BIOLOGICS INC - RETIRES APPROXIMATELY 8.6 MILLION SHARES PREVIOUSLY ISSUED TO BIOTEST PHARMACEUTICALS CORPORATION AND ITS FORMER PARENT, BIOTEST AG

* ADMA BIOLOGICS - BPC WILL TRANSFER ABOUT 8.6 MILLION SHARES OF ADMA’S NON-VOTING COMMON STOCK BACK TO ADMA

* ADMA BIOLOGICS - RETIREMENT OF ABOUT 8.6 MILLION SHARES FOR WAIVER AND RELEASE OF CERTAIN ADMA RIGHTS UNDER AGREEMENT, DATED AS OF JANUARY 21, 2017

* ADMA BIOLOGICS INC - BPC WILL WAIVE AND TERMINATE ALL RIGHTS TO NAME A DIRECTOR AND OBSERVER TO ADMA’S BOARD OF DIRECTORS

* ADMA BIOLOGICS - ADMA WILL TERMINATE RIGHTS TO REPURCHASE 2 ADMA BIOCENTERS WHICH CO HAD PREVIOUSLY AGREED TO TRANSFER TO BPC ON JANUARY 1, 2019. Source text for Eikon: Further company coverage:

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