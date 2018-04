April 6 (Reuters) - ADMICOM OYJ:

* Q1 REVENUE EUR 2.4 MILLION VERSUS EUR 1.7 MILLION YEAR AGO‍​

* ‍Q1 EBITDA​ EUR 869,000 VERSUS EUR 535,000 YEAR AGO

* MAINATINS GUIDANCE OF REVENUE OVER EUR 10 MILLION IN 2018‍​