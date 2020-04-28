Switzerland Market Report
April 28, 2020 / 12:05 PM / in 2 hours

BRIEF-ADO Properties Decides To Initiate Domination Agreement With Adler Real Estate

1 Min Read

April 28 (Reuters) - ADO Properties SA:

* DGAP-ADHOC: ADO PROPERTIES S.A.: ADO PROPERTIES S.A. DECIDED TO INITIATE A DOMINATION AGREEMENT WITH ADLER REAL ESTATE AKTIENGESELLSCHAFT

* ADO PROPERTIES SA - CONCLUSION OF DOMINATION AGREEMENT IS SUBJECT TO FURTHER STEPS

* ADO PROPERTIES SA - SHOULD DOMINATION AGREEMENT BE CONCLUDED, ADO TO BUY SHARES FROM ADLER MINORITY SHAREHOLDERS AGAINST EARNINGS PER SHARE COMPENSATION IN ADO SHARES

* ADO PROPERTIES SA - ALSO, ADO TO PAY AN ANNUAL COMPENSATION FOR TERM OF DOMINATION AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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