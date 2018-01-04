BRIEF-Adocia Announces Expanded Biochaperone Product Portfolio Beyond Diabetes

Jan 4 (Reuters) - ADOCIA SA:
* ADOCIA ANNOUNCES EXPANDED BIOCHAPERONE® PRODUCT PORTFOLIO BEYOND DIABETES
* BIOCHAPERONE TO BE DEPLOYED IN SELECTED RANGE OF INJECTABLE THERAPEUTICS ACROSS NUMEROUS THERAPEUTIC AREAS
* INITIAL PROGRAMS ADDED INCLUDE READY-TO-INJECT VERSION OF TEDUGLUTIDE FOR TREATMENT OF SHORT BOWEL SYNDROME
* INITIAL PROGRAMS ADDED INCLUDE FIXED DOSE COMBINATION OF GLUCAGON AND EXENATIDE FOR TREATMENT OF OBESITY
* EXPANSION OF PORTFOLIO CREATES NEW PARTNERSHIP OPPORTUNITIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)