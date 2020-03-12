Healthcare
November 21, 2016 / 11:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Adocia FY Operating Income Turns To Loss Of 22.0 Million Euros

1 Min Read

March 12 (Reuters) - ADOCIA SA:

* FY NET LOSS 18.6 MILLION EUR VERSUS 7.6 MILLION EUR PROFIT YEAR AGO

* AS OF 31 DEC 2019 CASH POSITION OF EUR 43.7 MILLION

* FY REVENUE EUR 2.1 MILLION VERSUS EUR 47.4 MILLION YEAR AGO

* AS OF 31 DEC 2019 FINANCIAL DEBTS OF EUR 21.2 MILLION

* FY OPERATING LOSS EUR 22.0 MILLION VERSUS PROFIT EUR 9.7 MILLION YEAR AGO

* FY CASH POSITION OF EUR 43.7 MILLION AS OF DECEMBER 31, 2019, INCREASING BY EUR 3.8 MILLION COMPARED TO DECEMBER 31, 2018

* WITH EUR 43.7 MILLION IN CASH AT BEGINNING OF JANUARY 2020, WE ARE CONTINUING SUSTAINED DEVELOPMENT OF COMPANY WHILE MAINTAINING RIGOROUS MANAGEMENT OF EXPENSES - CFO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below