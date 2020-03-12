BRIEF-Adocia FY Operating Income Turns To Loss Of 22.0 Million Euros

March 12 (Reuters) - ADOCIA SA:
* FY NET LOSS 18.6 MILLION EUR VERSUS 7.6 MILLION EUR PROFIT YEAR AGO
* FY REVENUE EUR 2.1 MILLION VERSUS EUR 47.4 MILLION YEAR AGO
* FY OPERATING LOSS EUR 22.0 MILLION VERSUS PROFIT EUR 9.7 MILLION YEAR AGO
* FY CASH POSITION OF EUR 43.7 MILLION AS OF DECEMBER 31, 2019, INCREASING BY EUR 3.8 MILLION COMPARED TO DECEMBER 31, 2018
* WITH EUR 43.7 MILLION IN CASH AT BEGINNING OF JANUARY 2020, WE ARE CONTINUING SUSTAINED DEVELOPMENT OF COMPANY WHILE MAINTAINING RIGOROUS MANAGEMENT OF EXPENSES - CFO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)