BRIEF-Adocia FY Operating Revenue Down At 27.2‍​ Million Euros

March 19 (Reuters) - ADOCIA SA:
* CASH POSITION OF APPROXIMATELY EUR 35 MILLION ON DECEMBER 31(ST), 2017
* FY OPERATING REVENUE EUR 27.2 MILLION VERSUS EUR 30.5 MILLION YEAR AGO
* FY NET LOSS EUR 8.5 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 7.9 MILLION YEAR AGO
* FY REVENUE EUR 19.5 MILLION VERSUS EUR 22.5 MILLION YEAR AGO
* FY LOSS FROM ORDINARY OPERATING EXPENSES EUR 8.2 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 8.0 MILLION YEAR AGO
* FY OPERATING LOSS EUR 8.2 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 8.0 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)