FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Davos
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
Future Of Money
#Market News
January 22, 2018 / 1:30 PM / Updated an hour ago

BRIEF-ADP Acquires Workmarket To Further Extend Human Capital Management

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Automatic Data Processing Inc:

* ADP ACQUIRES WORKMARKET TO FURTHER EXTEND HUMAN CAPITAL MANAGEMENT TO CONTINGENT WORKERS AND CREATE MORE AGILE AND INCLUSIVE SOLUTIONS FOR A CHANGING WORKFORCE

* AUTOMATIC DATA PROCESSING INC - ‍FINANCIAL TERMS OF TRANSACTION WERE NOT DISCLOSED.​

* ADP ACQUIRES WORKMARKET TO FURTHER EXTEND HUMAN CAPITAL MANAGEMENT TO CONTINGENT WORKERS AND CREATE MORE AGILE AND INCLUSIVE SOLUTIONS FOR A CHANGING WORKFORCE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.