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May 28, 2020 / 3:45 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-ADP: Resumption Of Commercial Flights At Paris-Orly Airport On June 26

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May 28 (Reuters) - Aeroports de Paris SA:

* RESUMPTION OF COMMERCIAL FLIGHTS AT PARIS-ORLY AIRPORT ON JUNE 2020, 26TH

* EFFECTIVE REOPENING IS DEPENDING ON THE LIFTING IN MAIN RESTRICTIONS BY MID-JUNE, IN PARTICULAR THOSE WHICH LIMIT PASSENGER MOVEMENTS AND THEREFORE THE ABILITY OF AIRLINES TO OPERATE FLIGHTS WITHIN THE SCHENGEN AREA

* REOPENING OF PARIS-ORLY FACILITIES WILL BE DONE GRADUALLY, SUPPORTING DEMAND AND OPTIMIZING INFRASTRUCTURE IMPLEMENTED BY AIRPORT. OPERATIONS WILL START BY ORLY 3 AREA Source text : bit.ly/3gwrY2V Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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