BRIEF-Adslot Updates On Impact Of Covid-19 And Cost Reduction Actions

March 16 (Reuters) - Adslot Ltd:
* UPDATES ON IMPACT OF COVID-19 AND COST REDUCTION ACTIONS
* SEEN MODERATE FALLS IN TRADING ACTIVITY FROM UK AND EUROPEAN MARKETS, LIKELY RELATED TO IMPACT OF COVID-19
* CURRENTLY ANTICIPATES MODERATE REDUCTION IN VALUE OF MEDIA TRADED FOR MARCH QUARTER 2020, COMPARED TO PRIOR QUARTER
* NOTES THAT THESE FALLS ARE LIKELY TO INCREASE IN COMING WEEKS AS IMPACTS OF VIRUS GROW
* CURRENTLY SEES MODERATE REDUCTION IN VALUE OF MEDIA TRADED FOR MARCH QUARTER 2020 VERSUS PRIOR QUARTER DUE TO IMPACT OF COVID-19
* FOR REMAINDER OF FY20, EXEC CHAIRMAN OF COMPANY WILL TAKE NO DIRECTORS’ FEES OR CONSULTING FEES
* FOR REMAINDER OF FY20, ALL NON-EXECUTIVE DIRECTORS OF CO WILL TAKE NO DIRECTORS’ FEES
* FOR REMAINDER OF FY20, GROUP CEO & CFO WILL TAKE A 20% REDUCTION IN SALARIES
* FOR REMAINDER OF FY20, NO QUARTERLY OR ANNUAL BONUSES WILL BE PAID
* 28% REDUCTION IN HEAD COUNT ACROSS BUSINESS, MAJORITY OF THIS REDUCTION IS RELATED TO 20 EXTERNAL DEVELOPMENT CONTRACTORS
* SEES REMOVAL OF 20 EXTERNAL DEVELOPMENT CONTRACTORS TO RESULT IN ASSOCIATED REDUCTION IN RECURRING REVENUES OF $1.4M IN FY2021 Source text for Eikon: Further company coverage: