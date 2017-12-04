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BRIEF-Adtalem Global Education Entered Into A Stock Purchase Agreement On Dec 4
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December 4, 2017 / 10:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Adtalem Global Education Entered Into A Stock Purchase Agreement On Dec 4

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Adtalem Global Education Inc:

* ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC SAYS ON DECEMBER 4, 2017, CO ENTERED INTO A STOCK PURCHASE AGREEMENT

* ADTALEM GLOBAL EDUCATION - AGREEMENT INCLUDES EARN-OUT ENTITLING ADTALEM TO PAYMENTS UP TO $20 MILLION PAID OVER A 10 -YEAR PERIOD BASED ON UNIVERSITY‘S FREE CASH FLOW

* ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC - ADTALEM HAS COMMITTED TO TRANSFERRING UNIVERSITY WITH A MINIMUM WORKING CAPITAL BALANCE OF $7.5 MILLION

* ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC - ADTALEM AGREED TO SELL DEVRY UNIVERSITY TO COGSWELL EDUCATION, LLC

* ADTALEM GLOBAL EDUCATION - CO TO SELL OUTSTANDING EQUITY INTERESTS OF DEVRY UNIVERSITY AND DEVRY NEW YORK INC. TO BUYER FOR DE MINIMIS CONSIDERATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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