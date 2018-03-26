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March 26, 2018 / 12:16 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Adtalem Global Education Says Will Seek To Refinance Existing Credit Agreement, Dated March 31, 2015

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Adtalem Global Education Inc:

* ADTALEM GLOBAL EDUCATION SAYS COMPANY WILL SEEK TO REFINANCE ITS EXISTING CREDIT AGREEMENT, DATED AS OF MARCH 31, 2015 - SEC FILING

* ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC - EXPECTS NEW FACILITIES WILL PROVIDE A REVOLVING CREDIT COMMITMENT FOR $300 MILLION AND A SEVEN-YEAR TERM LOAN OF $300 MILLION

* ADTALEM GLOBAL EDUCATION- PROCEEDS FROM NEW FACILITIES WILL BE USED BY COTO REPAY ITS OUTSTANDING $165 MILLION BALANCE ON EXISTING FACILITY, OTHERS Source text: (bit.ly/2IVgVzp) Further company coverage:

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