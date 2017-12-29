BRIEF-Adtran Q4 Revenue Expected To Be About $125 Million​

Dec 28 (Reuters) - Adtran Inc:
* ADTRAN, INC. ANNOUNCES REVISED FOURTH QUARTER REVENUE AND EARNINGS ESTIMATE
* REVENUE FOR FOURTH QUARTER IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $125 MILLION
* NON-GAAP EARNINGS PER SHARE FOR QUARTER ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $0.01
* GAAP EARNINGS PER SHARE FOR QUARTER, ASSUMING DILUTION, ARE EXPECTED TO BE A LOSS OF APPROXIMATELY $0.04
* CURRENT EXPECTATIONS ARE THAT REVENUE FOR Q1 OF 2018 WILL BE IN RANGE OF Q4 OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: