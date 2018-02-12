FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
#Market News
February 12, 2018 / 12:11 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Advanced Accelerator Applications Enters Into Worldwide License Agreement With Cancer Targeted Technology

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Advanced Accelerator Applications SA :

* ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA - ENTERED INTO EXCLUSIVE WORLDWIDE LICENSE AGREEMENT WITH CANCER TARGETED TECHNOLOGY

* ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA - AGREEMENT WITH CTT TO DEVELOP AND MARKET INVESTIGATIONAL NEW DRUG PRODUCT, F-18-LABELED CTT1057

* ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA - TERMS OF AGREEMENT WITH CTT INCLUDE AN UPFRONT LICENSING FEE, CERTAIN MILESTONE AND ROYALTY PAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.