Healthcare
April 6, 2020 / 11:55 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Advanced Braking Technology Says Despite Covid-19 Business Ops Continue To Function Effectively

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Advanced Braking Technology Ltd :

* ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD - DESPITE COVID-19 BUSINESS OPERATIONS CONTINUE TO FUNCTION EFFECTIVELY

* ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY - Q3 FY20 OPERATING SALES 23% GREATER THAN CORRESPONDING Q3 FY19 PERIOD

* ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY - CURRENT TRAVEL RESTRICTIONS ARE NOT ADVERSELY IMPACTING SUPPLY AND DELIVERY OF PRODUCTS

* ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD - AT PRESENT,SUPPLY CHAIN CONTINUES TO FUNCTION AS PER BUSINESS REQUIREMENTS

* ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY - UNAUDITED Q3 OPERATING SALES $1.91 MILLION, UP 23%

* ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD - FUTURE SALES MAY BE IMPACTED SHOULD CUSTOMERS OF CO’S BRAKING SOLUTIONS DEFER CAPITAL EXPENDITURE

* ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY - AT PRESENT, BUSINESS OPERATIONS CONTINUE TO FUNCTION EFFECTIVELY AND SERVICE LEVELS BEING MAINTAINED Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below