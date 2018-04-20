FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 20, 2018 / 1:47 AM / in 33 minutes

BRIEF-Advantage Announces Glacier Gas Plant Expansion Update

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Advantage Oil & Gas Ltd:

* ADVANTAGE ANNOUNCES GLACIER GAS PLANT EXPANSION UPDATE, LOWERING NATURAL GAS PRODUCTION & INCREASING LIQUIDS RICH DRILLING

* ADDITIONAL WORK IS STILL REQUIRED TO COMPLETE GLACIER GAS PLANT EXPANSION PROJECT

* EXPECT TO HAVE EXPANDED PLANT FULLY COMMISSIONED DURING Q2 AS ORIGINALLY PLANNED

* ADVANTAGE OIL & GAS -ADVANTAGE’S Q2 2018 PRODUCTION IS ESTIMATED TO BE WITHIN RANGE OF 205 TO 215 MMCFE/D, LOWER THAN EARLIER ESTIMATES

* TOTAL PER UNIT CORPORATE CASH COSTS WILL BE HIGHER DURING Q2 AT $1.35/MCFE TO $1.45/MCFE DUE TO LOWER PRODUCTION

* ADVANTAGE OIL & GAS -TOTAL PER UNIT CORPORATE CASH COSTS EXPECTED TO DECREASE TO ABOUT $1.15/MCFE AS PRODUCTION IS INCREASED DURING H2 2018.

* SEES AVERAGE ANNUAL PRODUCTION 240 MMCFE/D TO 255 MMCFE/D Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.