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April 27, 2018 / 11:22 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Advantagene Announces Clinical Trial Collaboration

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:

* ADVANTAGENE ANNOUNCES CLINICAL TRIAL COLLABORATION

* ADVANTAGENE INC SAYS COMPANY ENTERED INTO A CLINICAL TRIAL COLLABORATION WITH BRISTOL-MYERS SQUIBB

* ADVANTAGENE - COLLABORATION TO EVALUATE SAFETY, EFFICACY OF CO’S INVESTIGATIONAL GENE MEDIATED CYTOTOXIC IMMUNOTHERAPY COMBINED WITH BRISTOL’S OPDIVO

* ADVANTAGENE - ITS INVESTIGATIONAL GMCI COMBINED WITH OPDIVO IS TO TREAT NEWLY DIAGNOSED MALIGNANT GLIOMA PATIENTS GETTING SURGERY WITH/WITHOUT TEMOZOLOMIDE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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