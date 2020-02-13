Healthcare
February 13, 2020 / 11:31 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Advantech Actions In Response To Covid-19

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Advantech Co Ltd:

* ADVANTECH ACTIONS IN RESPONSE TO COVID-19

* ADVANTECH CO LTD - INFECTION STATUS OF EMPLOYEES AROUND GLOBE WILL ALSO BE POSTED ON OFFICIAL WEBSITE FROM FEBRUARY 12TH

* ADVANTECH CO LTD - NO INFECTIONS REPORTED AMONG ADVANTECH EMPLOYEES AND MANY STAFF IN CHINA WILL RESUME WORK FROM HOMES

* ADVANTECH CO LTD - OPERATIONS IN ADVANTECH KUNSHAN MANUFACTURING CENTER EXPECTED TO PARTIALLY RESUME (30%) IN LATE FEB

* ADVANTECH CO LTD - EXPECTS TO PARTIALLY RESUME KUNSHAN PRODUCTION STARTING FROM H2 OF FEBRUARY & GRADUALLY RETURN TO NORMAL IN MARCH

* ADVANTECH CO LTD - IN H2 FEB, MANUFACTURING CENTERS IN TAIWAN WILL INCREASE CAPACITY, IN ORDER TO REDUCE OVERALL IMPACT TO CO’S GLOBAL OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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