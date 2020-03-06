Healthcare
March 6, 2020 / 12:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Advanz Pharma Announces Definitive Agreement To Acquire The Rights To A Portfolio Of Alprostadil Products From UCB For Approximately $84 Mln

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Advanz Pharma Corp Ltd:

* ADVANZ PHARMA CORP. LIMITED ANNOUNCES DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE THE RIGHTS TO A PORTFOLIO OF ALPROSTADIL PRODUCTS FROM UCB S.A. FOR APPROXIMATELY $84 MILLION

* ADVANZ PHARMA CORP - ON DEAL CLOSING, CO WILL ALSO PAY A DEPOSIT FOR INVENTORY OF ABOUT $14 MILLION

* ADVANZ PHARMA- COMBINED SALES OF ALPROSTADIL BRANDS GENERATED ABOUT $33.3 MILLION IN REVENUE IN 2019 IN TERRITORIES WHERE ADVANZ PHARMA WILL HOLD RIGHTS

* ADVANZ PHARMA CORP - INTENDS TO PAY FOR ACQUISITION WITH CASH ON HAND Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below