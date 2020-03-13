Healthcare
March 13, 2020 / 2:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Advaxis Inc Reports Qtrly Loss Per Share Of $0.15

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Advaxis Inc:

* ADVAXIS REPORTS FIRST QUARTER ENDED JANUARY 31, 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES A PIPELINE UPDATE

* ADVAXIS INC - AS OF JANUARY 31, 2020, COMPANY HAD APPROXIMATELY $34.2 MILLION IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

* ADVAXIS INC - BELIEVES THIS IS SUFFICIENT CAPITAL TO FUND ITS OBLIGATIONS, AS THEY BECOME DUE, IN ORDINARY COURSE OF BUSINESS UNTIL AT LEAST MID-2021

* ADVAXIS - BELIEVES THIS IS SUFFICIENT CAPITAL TO FUND ITS OBLIGATIONS, AS THEY BECOME DUE, IN ORDINARY COURSE OF BUSINESS UNTIL AT LEAST MID-2021

* ADVAXIS INC QTRLY LOSS PER SHARE $0.15 Source text for Eikon: Further company coverage:

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