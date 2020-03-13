BRIEF-Advaxis Inc Reports Qtrly Loss Per Share Of $0.15

March 13 (Reuters) - Advaxis Inc:
* ADVAXIS REPORTS FIRST QUARTER ENDED JANUARY 31, 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES A PIPELINE UPDATE
* ADVAXIS INC - AS OF JANUARY 31, 2020, COMPANY HAD APPROXIMATELY $34.2 MILLION IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
* ADVAXIS INC - BELIEVES THIS IS SUFFICIENT CAPITAL TO FUND ITS OBLIGATIONS, AS THEY BECOME DUE, IN ORDINARY COURSE OF BUSINESS UNTIL AT LEAST MID-2021
* ADVAXIS - BELIEVES THIS IS SUFFICIENT CAPITAL TO FUND ITS OBLIGATIONS, AS THEY BECOME DUE, IN ORDINARY COURSE OF BUSINESS UNTIL AT LEAST MID-2021
* ADVAXIS INC QTRLY LOSS PER SHARE $0.15 Source text for Eikon: Further company coverage: