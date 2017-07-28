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18 days ago
BRIEF-Adveo signs debt refinancing agreement with banks
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July 28, 2017 / 7:14 AM / 18 days ago

BRIEF-Adveo signs debt refinancing agreement with banks

1 Min Read

July 28 (Reuters) - ADVEO GROUP INTERNATIONAL SA:

* SIGNS AGREEMENT WITH BANKS THAT REPRESENT 97 PERCENT OF GROUP'S FINANCIAL DEBT

* TO RESTRUCTURE ITS DEBT AND ADAPT IT TO THE NEW STRATEGIC PLAN 2017-2020

* SIGNS NEW REVOLVING CREDIT LINE OF 57.7 MILLION EUROS FOR 36 MONTHS

* SEES 2020 EBITDA AT 60 MILLION EUROS VERSUS 22 MILLION EUROS IN 2016

* SEES 2020 TURNOVER OF 720 MILLION EUROS, SEES 2020 EBITDA MARGIN OF 9 PERCENT Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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