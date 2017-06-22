BRIEF-Adveo to outsource costumer service, warehouse management activities

1 Min Read
June 22 (Reuters) - ADVEO GROUP INTERNATIONAL SA:
* TO START NEGOTIATION PROCESS TO ADJUST SIZE OF ITS WORKFORCE IN CERTAIN AREAS AND ADAPT IT TO BUSINESS NEEDS IN SPAIN
* SAYS THE PROCESS INVOLVES OUTSOURCING OF CUSTOMER SERVICE AND WAREHOUSE MANAGEMENT ACTIVITIES
* SAYS CUSTOMER SERVICE EMPLOYEES WILL BE INCORPORATED INTO WORKFORCE OF EXTERNAL OPERATOR
* SAYS RESTRUCTURING PLAN MAY AFFECT EMPLOYEES IN LOGISTICS AREA WHICH ACCOUNT FOR ABOUT 55 PERCENT OF WORKFORCE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)