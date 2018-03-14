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March 14, 2018 / 8:39 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Aecom - Co, Units, Under Amendment, Refinancing Term Loan A Facility To Include $510 Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Aecom:

* AECOM - CO, UNITS, UNDER AMENDMENT, REFINANCING TERM LOAN A FACILITY TO INCLUDE $510 MILLION TERM LOAN A FACILITY WITH TERM EXPIRING ON MARCH 13, 2021

* AECOM-ALSO REFINANCING A $500 MILLION CANADIAN TERM LOAN A FACILITY, $250 MILLION AUSTRALIAN TERM LOAN A FACILITY EACH WITH TERMS EXPIRING ON MARCH 13, 2023

* AECOM- UNDER AMENDED AGREEMENT, INCREASING CAPACITY OF REVOLVING CREDIT FACILITY TO $1.35 BILLION AND EXTENDING ITS TERM UNTIL MARCH 13, 2023 - SEC FILING

* AECOM- UNDER AMENDED AGREEMENT, ISSUING NEW $600 MILLION TERM LOAN B FACILITY TO INSTITUTIONAL INVESTORS WITH A TERM EXPIRING ON MARCH 13, 2025

* AECOM- CO, UNITS AND CERTAIN LENDERS ENTERED INTO AMENDMENT NO. 5 AMENDING CREDIT AGREEMENT, DATED AS OF OCT 17, 2014 Source text (bit.ly/2pcAlaV) Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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