BRIEF-Aegean Marine Petroleum Network To Acquire H.E.C. Europe Ltd For About $367 Mln

Feb 20 (Reuters) - Aegean Marine Petroleum Network Inc :
* AEGEAN MARINE PETROLEUM NETWORK INC ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE H.E.C. EUROPE LIMITED
* AEGEAN MARINE PETROLEUM - ACQUISITION WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY AEGEAN BOARD UPON RECOMMENDATION OF A SPECIAL COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS
* AGGREGATE DEAL CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $367 MILLION, INCLUDING ASSUMPTION OF CERTAIN INDEBTEDNESS
* AEGEAN MARINE- SHARES OF AEGEAN COMMON STOCK WILL REPRESENT ABOUT 33% OF ISSUED AND OUTSTANDING COMMON STOCK OF AEGEAN AFTER GIVING EFFECT TO ISSUANCE
* AEGEAN EXPECTS ACQUISITION TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO ADJUSTED EPS IN YEAR ONE
* AEGEAN MARINE PETROLEUM - POST-CLOSING , EXPECTED ADDITIONAL 2018E REVENUES WILL BR ABOUT $60-65 MILLION, 2018E EBITDA WILL BE ABOUT $35-40 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: