Switzerland Market Report
November 20, 2018 / 7:23 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Aegean Marine Receives Court Approval Of "First Day" Motions To Support Business Operations

1 Min Read

Nov 20 (Reuters) - Aegean Marine Petroleum Network Inc :

* AEGEAN MARINE PETROLEUM NETWORK INC. RECEIVES COURT APPROVAL OF “FIRST DAY” MOTIONS TO SUPPORT BUSINESS OPERATIONS

* AEGEAN MARINE PETROLEUM NETWORK INC - COMPANY HAS ACCESS TO SUBSTANTIAL CAPITAL TO SUPPORT RESTRUCTURING PROCESS AND OPERATE BUSINESS IN NORMAL COURSE

* $681 MILLION ACQUISITION PROPOSAL FILED WITH COURT IDENTIFYING MERCURIA AS STALKING HORSE BIDDER

* U.S. BANKRUPTCY COURT GRANTED INTERIM APPROVAL OF CO’S FIRST DAY MOTIONS RELATED TO VOLUNTARY CHAPTER 11 RESTRUCTURING

* CO HAS ACCESS TO CAPITAL DURING RESTRUCTURING PROCESS PROVIDED BY $532 MILLION DEBTOR-IN-POSSESSION CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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