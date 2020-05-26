Healthcare
May 26, 2020 / 12:48 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Aeglea Biotherapeutics Announces 1-Year Data For Pegzilarginase In Patients With Arginase 1 Deficiency

1 Min Read

May 26 (Reuters) - Aeglea Bio Therapeutics Inc:

* AEGLEA BIOTHERAPEUTICS ANNOUNCES 1-YEAR DATA FOR PEGZILARGINASE IN PATIENTS WITH ARGINASE 1 DEFICIENCY AT THE 6TH CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF NEUROLOGY

* AEGLEA BIO THERAPEUTICS INC - PEGZILARGINASE SHOWED DURABLE CLINICAL RESPONSE AT 56 WEEK ANALYSIS

* AEGLEA BIO THERAPEUTICS INC - ALL PATIENTS DEMONSTRATED A MARKED AND SUSTAINED REDUCTION IN PLASMA ARGININE

* AEGLEA BIO THERAPEUTICS INC - 1-YEAR DATA FOR PEGZILARGINASE SHOWS FAVORABLE SAFETY PROFILE Source text for Eikon: Further company coverage:

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