Healthcare
March 17, 2020 / 12:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Aegon Confirms Confidence In Its Financial Strength

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Aegon NV:

* WE HAVE FULL CONFIDENCE IN AEGON’S FINANCIAL STRENGTH - CEO

* IMMEDIATELY CORONAVIRUS BROKE OUT IN ASIA WE TOOK STEPS TO IMPLEMENT COMPANY-WIDE MEASURES TO CONTAIN THE SPREAD

* WE HAVE A STRONG CAPITAL POSITION AND OUR KEY PRIORITY IS TO MAINTAIN A HEALTHY BALANCE SHEET IN ORDER TO CONTINUE TO SAFEGUARD INTERESTS OF ALL OF OUR STAKEHOLDERS - CEO

* ON CORONAVIRUS: WE HAVE EXTENSIVE HEDGING AND REINSURANCE POSITIONS IN PLACE, AND CONTINUOUSLY MONITOR MARKET AND ECONOMIC VOLATILITY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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