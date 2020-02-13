BRIEF-Aegon FY Underlying Earnings Before Tax Down At EUR 1.97 Billion

Feb 13 (Reuters) - AEGON NV:
* PROPOSED FINAL 2019 DIVIDEND PER SHARE OF EUR 0.16; FULL-YEAR DIVIDEND INCREASES BY 7% COMPARED TO 2018
* FY NET INCOME EUR 1.52 BILLION VERSUS EUR 744 MILLION YEAR AGO
* FY UNDERLYING EARNINGS BEFORE TAX EUR 1.97 BILLION VERSUS EUR 2.07 BILLION YEAR AGO
* FY TOTAL GROSS DEPOSITS EUR 144.66 BILLION VERSUS EUR 121.70 BILLION YEAR AGO
* GROUP SOLVENCY II RATIO INCREASED FROM 197% TO 201% DURING SECOND HALF OF 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)