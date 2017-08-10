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BRIEF-Aegon to divest its business in Ireland
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August 10, 2017 / 5:21 AM / in 2 days

BRIEF-Aegon to divest its business in Ireland

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - AEGON NV:

* Aegon to Divest Its Business in Ireland

* AGREED TO SELL AEGON IRELAND PLC TO AGER BERMUDA HOLDING LTD

* AEGON'S GROUP SOLVENCY RATIO IS ESTIMATED TO IMPROVE BY APPROXIMATELY 2%-POINTS AS A RESULT OF TRANSACTION

* Transaction Is Expected to Close in q1 of 2018

* THIS DIVESTMENT IS EXPECTED TO HAVE AN IMMATERIAL IMPACT ON UNDERLYING EARNINGS BEFORE TAX GOING FORWARD

* BASED ON BOOK VALUE AS OF JUNE 30, 2017, BOOK LOSS IS EXPECTED TO AMOUNT TO APPROXIMATELY GBP 115 MILLION (EUR 125 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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