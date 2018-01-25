BRIEF-AEP Reports Strong Posts Q4 Operating Earnings Per Share $0.85​

Jan 25 (Reuters) - American Electric Power Company Inc :
* AEP REPORTS STRONG 2017 FOURTH-QUARTER AND YEAR-END EARNINGS
* REAFFIRMS 2018 GAAP AND OPERATING EARNINGS GUIDANCE RANGE OF $3.75 TO $3.95 PER SHARE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.79, REVENUE VIEW $3.75 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PLANS TO MAINTAIN ITS PREVIOUSLY FORECASTED CAPITAL INVESTMENT FOR 2018 AND 2019
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.89 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* LOWER ITS EXPECTED CAPITAL INVESTMENT FOR 2020 BY $500 MILLION TO $5.5 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: