BRIEF-Aequus Pharmaceuticals - Suspended In-Field Clinic And Hospital Visits For Time Being

March 23 (Reuters) - Aequus Pharmaceuticals Inc:
* AEQUUS PHARMACEUTICALS - SUSPENDED IN-FIELD CLINIC AND HOSPITAL VISITS FOR TIME BEING
* AEQUUS PHARMACEUTICALS - OPERATIONAL EXPENSES HAVE BEEN SIGNIFICANTLY REDUCED DURING THIS PERIOD
* AEQUUS PHARMACEUTICALS - CONTINUE TO SEE PRESCRIPTIONS FILLED WITHOUT INTERRUPTION FOR BOTH (PR)VISTITAN(TM) AND TACROLIMUS
* AEQUUS PHARMACEUTICALS - CONTINUE TO HAVE ADEQUATE CASH AND CASH FLOW TO OPERATE BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: