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May 3, 2018 / 12:49 PM / Updated 32 minutes ago

BRIEF-Aequus Receives Positive FDA Regulatory Guidance For Anti-Nausea Patch

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Aequus Pharmaceuticals Inc:

* AEQUUS RECEIVES POSITIVE FDA REGULATORY GUIDANCE FOR ANTI-NAUSEA PATCH

* AEQUUS PHARMACEUTICALS INC - FDA HAS CONFIRMED THAT AN ABBREVIATED 505(B)(2) REGULATORY PATHWAY WOULD BE APPROPRIATE FOR SUBMISSION OF AQS1303

* AEQUUS PHARMACEUTICALS - FDA INDICATED BIOEQUIVALENCE STUDY TO BRIDGE ORAL DICLEGIS(®) SAFETY AND EFFICACY DATA WITH AQS1303 IS LIKELY ACCEPTABLE

* AEQUUS PHARMACEUTICALS INC - FDA HAS AGREED WITH AEQUUS’ PROPOSED CLINICAL PLAN FOR AQS1303

* AEQUUS PHARMACEUTICALS-RECEIVED POSITIVE FEEDBACK FROM U.S. FDA ON ITS PRE-IND SUBMISSION FOR CO’S LONG-ACTING ANTI-NAUSEA TRANSDERMAL PATCH, AQS1303 Source text for Eikon: Further company coverage:

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