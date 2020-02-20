BRIEF-Aerie Pharmaceuticals Expects FY 2020 Revenue Between $100 Million And $110 Million

Feb 20 (Reuters) - Aerie Pharmaceuticals Inc:
* AERIE PHARMACEUTICALS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS, PROVIDES 2020 GUIDANCE AND BUSINESS UPDATE
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.77 — REFINITIV IBES DATA
* ENTERING 2020 WITH APPROXIMATELY $309 MILLION OF CASH AND INVESTMENTS
* FOR 2020, WE EXPECT CONTINUED REVENUE GROWTH WHILE EXPENSES REMAIN CONSISTENT WITH 2019 LEVELS
* FY2020 REVENUE VIEW $101.0 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: