BRIEF-Aeromexico Reports November 2017 Traffic Results

Dec 7 (Reuters) - Grupo Aeromexico Sab De Cv:
* GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV - NOVEMBER DEMAND, MEASURED IN REVENUE PASSENGER KILOMETERS (RPKS), INCREASED BY 19.7%, YEAR-ON-YEAR
* GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV - CAPACITY FOR NOVEMBER, MEASURED IN AVAILABLE SEAT KILOMETERS (ASKS), INCREASED BY 17.4%, YEAR-ON-YEAR
* GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV - NOVEMBER LOAD FACTOR WAS 81.9%, AN INCREASE OF 1.6 P.P. COMPARED TO NOVEMBER 2016
* GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV - TRANSPORTED 1.8 MILLION PASSENGERS IN NOVEMBER 2017, A 4.9% YEAR-ON-YEAR INCREASE Source text for Eikon: Further company coverage: