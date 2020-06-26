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June 26, 2020 / 2:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Aeromexico Says Will Operate More Than Twice Of Flights Compared To June

1 Min Read

June 25 (Reuters) - Grupo Aeromexico SAB de CV:

* AEROMEXICO SAYS INFORMS THAT IN JULY IT WILL CONTINUE RESUMING SERVICE TO DESTINATIONS WHERE IT HAD SUSPENDED DUE TO EFFECTS OF COVID-19

* WILL INCREASE FREQUENCIES TO CITIES IN WHICH IT HAS MAINTAINED ITS OPERATIONS

* FOR FOLLOWING MONTH, WILL INCREASE SERVICE IN DOMESTIC MARKET TO ALMOST DOUBLE NUMBER OF FLIGHTS COMPARED TO PREVIOUS MONTH

* FOR INTERNATIONAL MARKET IN JULY, IT EXPECTS AN OPERATION OF ALMOST FOUR TIMES MORE COMPARED TO JUNE

* WITH THESE ADJUSTMENTS, AIRLINE EXPECTS TO HAVE OPERATED 6 THOUSAND FLIGHTS IN JULY Source text for Eikon: Further company coverage:

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