Healthcare
May 12, 2020 / 10:17 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Aerpio Pharmaceuticals Says Announced Restructuring Of Licensing Deal With Unit Of Gossamer Bio

1 Min Read

May 12 (Reuters) - Aerpio Pharmaceuticals Inc:

* AERPIO ANNOUNCES AMENDED LICENSING DEAL WITH GOSSAMER BIO ON ITS INFLAMMATORY BOWEL DISEASE (IBD) PRODUCT CANDIDATE GB004 (FORMERLY AKB-4924)

* AERPIO PHARMACEUTICALS INC - ANNOUNCED A RESTRUCTURING OF LICENSING DEAL WITH UNIT OF GOSSAMER BIO

* AERPIO - TERMS OF AMENDED AGREEMENT INCLUDE $15 MILLION IMMEDIATE PAYMENT TO CO, $90 MILLION IN MILESTONE PAYMENTS REGARDING REGULATORY APPROVALS, COMMERCIAL SALES

* AERPIO PHARMACEUTICALS - ALSO ELIGIBLE TO RECEIVE TIERED ROYALTIES ON SALES OF LICENSED PRODUCTS AT PERCENTAGES RANGING FROM LOW TO MID-SINGLE DIGITS Source text for Eikon: Further company coverage:

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