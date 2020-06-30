Healthcare
June 30, 2020 / 12:10 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Aesthetic Medical International Holdings Group Limited To Acquire Controlling Interest In Jiangsu Liangyan Hospital Management Co

1 Min Read

June 30 (Reuters) - Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd:

* AESTHETIC MEDICAL INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED TO ACQUIRE CONTROLLING INTEREST IN JIANGSU LIANGYAN HOSPITAL MANAGEMENT CO., LTD., MARKING THE 3RD ACQUISITIONS IN 2020

* AESTHETIC MEDICAL INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LTD - PLANS TO ACQUIRE 80% EQUITY INTEREST IN LIANGYAN

* AESTHETIC MEDICAL INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LTD - CONTINUE TO SEARCH SUITABLE ACQUISITION TARGETS AT A FAIR PRICE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below