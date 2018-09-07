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Switzerland Market Report
September 7, 2018 / 5:04 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Aevis Victoria: Partnership With Siloah AG And Entry Into Bernese Hospital Market

1 Min Read

Sept 7 (Reuters) - Aevis Victoria SA:

* PARTNERSHIP WITH SILOAH AG, GÜMLIGEN AND ENTRY INTO BERNESE HOSPITAL MARKET

* TO BUY SURGICAL ACTIVITIES AND ASSOCIATED BUILDING WITH A TOTAL SURFACE OF 4’766 SQM

* AEVIS VICTORIA - TO BUY THROUGH UNITS SWISS HEALTHCARE PROPERTIES AND SWISS MEDICAL NETWORK FROM SILOAH AG, AS OF 1 OCTOBER 2018

* SWISS MEDICAL NETWORK TO INVEST CHF 5 TO 10 MILLION IN DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OVER NEXT THREE YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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